: la conclusione di Carlos Augusto era potente e ravvicinata, ma forse avrebbe potuto fare qualche cosa in più. Responsabilità da condividere con la sua difesa sul raddoppio.: dalla sua parte Carlos Augusto e Caprari creano più di qualche grattacapo, soprattutto sul piano del dinamismo.: il duello di forza fisica e posizione con Gytkjaer finisce in sostanziale pareggio, ma il danese del monza riesce a sfuggirgli abbassandosi per smistare il gioco.: ai margini della manovra, si preoccupa di controllare Ciurria che però spesso gli sta a distanza: ha il demerito di non provare ad approfittare di questi spazi.(dal 23’ st: qualche guizzo ma poca concretezza): firma un paio di sgroppate interessanti nel primo tempo, rendendosi pericoloso quando riesce a dialogare con Agudelo. Ha talento e mezzi fisici che lasciano intravvedere importanti margini di crescita.(dal 23’ st: entra nel momento più difficile della sfida): non riesce mai a collegare le linee di gioco dello Spezia, nonostante provi ad abbassarsi molto per trovare palloni giocabili. Imbrigliato.(dal 35’ st: perde il duello con la mediana monzese. Pomeriggio anonimo nel quale non riesce mai a fornire quel contributo di qualità che gli si richiede.(dal 14’ st: ben presto si adegua ad una sfida in cui i suoi compagni risultano piuttosto sfiduciati): lo Spezia manovra prevalentemente a destra, chiamandolo raramente in causa. Appena meglio nella ripresa, anche se non sembra avere la brillantezza degli avversari.: chiamato a fare l’elastico tra centrocampo e attacco, con il suo dinamismo risulta tra i più pericolosi nella prima frazione. Cala visibilmente alla distanza visto il grande dispendio fisico.(dal 14’ st: firma il tiro più pericoloso dei suoi, dimostrandosi caparbio e volitivo).: tanta corsa e mobilità al servizio della squadra, non è tuttavia sempre preciso nel dialogo con Nzola.: raramente riesce a sprigionare le sue doti di forza e progressione. Caldirola e Marì lo relegano ai margini del gioco.: schiera una squadra abile nel cambiare rapidamente schema di gioco per non dare troppi riferimenti agli avversari. L'organizzazione è buona, ma una volta subito il primo gol i suoi faticano a reagire sul piano fisico e della personalità.