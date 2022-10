Spezia-Brescia 3-1



Zoet 6,5: un intervento su angolo alla mezzora e dopo 5’ d’istinto per salvare il vantaggio. Sicuro tra i pali un po’ meno coi piedi. Poi al 92’ macchia la buona prestazione uscendo a vuoto anticipato da Moreo

Ampadu 6: gara senza assilli e sfiora anche il gol.

Kiwior 6,5: preciso in ogni situazione

Hristov 6:gara diligente senza eccessivi affanni

Ferrer 6: la gara giusta per tornare a riassaporare l’erba dopo tanto tempo e su un binario non suo. (13' st Amian 6: si fa notare per un paio di diagonali)

Ellertson 5,5: mezzala di rottura ma poca qualità (38’ st Beck sv)

Ekdal 6: in campo dal 1’ per un’oretta al piccolo trotto (13’ st Agudelo 5,5:: ancora molto fumo e poco arrosto e qualche dribbling di troppo)

Sala 5,5:si sbatte ma con poca lucidità (28’ st Sher sv)

Verde 7: al piccolo trotto; emerge comunque la qualità del fantasista partenopeo: traversa e gol.

Strelec 7: ha il pregio di sbloccare il risultato, si vede poco ma riesce comunque ad incidere fino al termine mettendo il risultato in cassaforte

Balde Sanca 6: ha qualità importanti in corsa e palleggio, ma pare un po’ troppo innamorato della sfera. Un paio di contropiedi infatti falliscono maldestramente. (28' st Holm 6: altra prova di spessore pur partendo dalla panchina)

Gotti 6: ancora col 4-3-3. Si vede che i reparti sono slegati sia per il nuovo modulo che soprattutto per gli interpreti. Ma al netto dell’avversario che comunque ha prodotto gioco con personalità, le occasioni non sono mancate.