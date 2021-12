Spezia-Empoli 1-1



Provedel 6,5: sempre sicuro in ogni situazione e nel saperle leggerle. Reattivo su Pinamonti e sulla punizione di Marchizza nel primo tempo. Bene anche nella ripresa

Amian 6,5: dalle stalle alle stelle. Attento in difesa e propositivo quanto basta. Salverebbe un gol fatto sulla linea nel primo tempo sebbene viziato da netto fuorigioco empolese

Erlic 6: ci mette l’esperienza per guidare un reparto quasi sempre in affanno perché privo della schermatura del centrocampo

Nikolaou 6: sfortunato in scivolata per il gol del pareggio.

Gyasi 6,5: ordinato soprattutto in fase difensiva.

Maggiore 6: che sia nervoso lo si vede da come si prende la prima ammonizione. Poi corre e lotta come sempre come un leone

Kiwior 5,5: nessun errore rilevante ma di fatto si abbassa quasi sempre sulla linea dei centrali non facendo filtro a centrocampo.

Bastoni 5,5: sacrificio e corsa ma senza strafare. Si perde nella ripresa un paio di volte l’avversario che lo grazia all’ingresso dell’area. (27’ st Kovalenko 5: inguardabile)

Reca 6,5: vive di strappi ed infatti il gol nasce da una situazione che si crea da solo. Ad un passo dal raddoppio nel finale su imbucata di Kiwior.

Manaj 5:gira a vuoto, senza costrutto. (27’ st Agudelo 5,5: un paio di iniziative interessanti, ma nulla più)

Nzola 5: fa bingo col compagno di reparto. (37’ st Colley sv)

Motta 6: prestazione figlia delle paure. Un punticino che serve se non altro ad infondere un briciolo di fiducia nel gruppo oltre che per la classifica.