Spezia-Sampdoria 1-0



Provedel 7: una sola parata determinante su una mezza incocciata di testa di Caputo. Sul capovolgimento lo Spezia passa.

Amian 7: pochissime sbavature nonostante gli avversari di qualità che ha di fronte.

Erlic 7: di lì non si passa, mai. Altra gara di sostanza del croato.

Nikolaou 6,5: un paio di amnesie che avrebbero potuto costare caro.

Reca 6,5: grinta e corsa fino al 90’.

Sala 6,5: rientra dal 1’ dopo tempo immemore. Anche lui commette un paio di disattenzioni su passaggi anche semplici. (29’ st Salva Ferrer 6,5: entra col giusto piglio)

Kiwior 6: si sa, gioca in un ruolo che non può essere il suo. Lo fa con dedizione ma nulla più. Sul finire di primo tempo perde un pallone sanguinoso.

Kovalemko 6: sacrificio e corsa ma senza strafare. (19’ st Agudelo 7: come spesso gli succede cambia il volto al match ed ha il pregio di confezionare l’assist vincente per Verde e sfiorando il raddoppio subito dopo)

Verde 8: una rete al volo di destro sotto la Ferrovia a coronamento di una gara fantastica in ogni zona del campo.(41’ st Antiste: sv)

Gyasi 7:corsa e sostanza ma sbaglia due appoggi in contropiede che gridano ancora vebdetta

Manaj 6,5: fare a sportellate è il suo pane quotidiano, e lo fa bene. (29’ st Nzola 6: non fa rimpiangere Manaj)

Motta 8: privo di Maggiore e Bastoni confeziona una gara perfetta senza subire praticamente nulla. Ancora una volta piazza il cambio vincente.