Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia, ha parlato a Sky prima della gara con l'Inter:



"Noi vogliamo continuare a lavorare e dare gioia ai nostri tifosi, che ci seguono con entusiasmo. Io più avanti? Il Mister vuole che aiuti la squadra per l'obiettivo collettivo, non c'è problema. Proverò a segnare, ma non è una priorità. Difesa? Siamo riusciti a metterla a posto, continuiamo a lavorare per fare al meglio le ultime gare".