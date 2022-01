Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia, a pochi minuti dal match contro l'Hellas Verona è intervenuto al microfono di Dazn: "Come in tutti gli spogliatoi c'è un po' di preoccupazione, ma dobbiamo rispettare le indicazioni che ci vengono date, fare tutto ciò che serve e andare avanti. Speriamo che la situazione migliori. Ovviamente, mi manca il gol. Ma cerco di fare il meglio per la squadra. Se viene anche il gol, poi, è tutto di guadagnato. Speriamo di avere qualche chance per segnare".