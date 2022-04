Il centrocampista dello Spezia Giulio Maggiore, a segno nella gara con l'Inter poi persa, ha parlato a Sky:



"Il gol ci ha dato un po' di speranza negli ultimi minuti. Per quanto mi riguarda posso fare un buon numero di gol a campionato, devo migliorare in questo. Il mio obiettivo era aiutare la squadra, sono qui da molto. Il gruppo è giovane".



INTER - "È fortissima, deve vincere il campionato. Soffriamo la qualità, potevamo giocare meglio, ma andiamo a casa fiduciosi e ripartiremo dopo Pasqua con grande fiducia".



GOL DI BROZOVIC - "È un errore, ho avuto poca lucidità, ho perso quel mezzo secondo in cui potevo fare di più. Appena ho visto la palla entrare... Ogni partita ti fa crescere, in A non si deve perdere un secondo".



SCUDETTO - "Penso che sarà combattuto fino all'ultimo. Sono due squadre forti, l'Inter arrivando dalla vittoria dell'anno scorso è un po' più pronta. Però penso sia un finale di campionato intrigante".