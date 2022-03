Rej Manaj, attaccante dello Spezia, parla alla Gazzetta dello Sport dell'addio al Barcellona: "Quando ho firmato il contratto con il Barça mi sembrava di giocare su Fifa alla Play Station. Sono passato in prima squadra e ho avuto anche l'onore di allenarmi con Messi. In ritiro, dopo un anno passato ad ascoltare tutto dentro lo spogliatoio, ho mostrato di potermi giocare le mie carte. In quei giorni mi voleva un altro club della Liga ma il Barcellona rifiutò. Poi sono stato io a chiedere di andarmene. Koeman mi disse che avrei avuto le mie chance, però ho deciso di puntare su me stesso. Io sono andato via prima di Griezmann, se fosse partito prima lui, sarei rimasto. Lo Spezia era una bella scommessa. Un club ambizioso che si sta consolidando. Ho capito che qui avrei potuto affermarmi definitivamente".