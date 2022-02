Rey Manaj, attaccante dello Spezia, parla a Sky Sport dopo il pareggio in casa della Salernitana: "C'è un po' di rammarico per la partita perché potevamo fare tre punti, ma per come si era messa va bene così. Ora pensiamo alla Fiorentina, una grande squadra, ma siamo sereni e faremo il massimo. I rigori? Li tiriamo io e Verde, il secondo era giusto lo tirasse lui che ha esultato per suo figlio. L'importante è fare gol. La stagione è buona, ma non è ancora finita: dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare, non a quello che abbiamo fatto. Siamo sempre stati con Thiago Motta, in un periodo grigio siamo andati a vincere a Napoli. È umile e un grande allenatore, con ampi margini di miglioramento. Vogliamo la salvezza il prima possibile".