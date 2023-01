Stefano Melissano, direttore sportivo dello Spezia, è intervenuto a Dazn prima della sfida con la Roma: "Cessione Kiwior all'Arsenal? E' un orgoglio per tutti quanti, dalla società al giocatore. Siamo orgogliosi e contenti che Jakub faccia questa esperienza in uno dei primi dieci club al mondo. Abbiamo perso un ottimo giocatore e ragazzo, ma siamo sempre lo Spezia, continueremo ad avere la nostra identità. Siamo contenti, il nostro mercato è stato frutto di un lavoro programmato nei mesi precedenti. Adesso dobbiamo sistemare qualcosa in uscita, per migliorare bisogna sempre essere attenti".