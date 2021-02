: serata dove fa lo spettatore. E abbiamo detto tutto.: con l'aiuto di Gyasi sulla fascia non fa passare uno spillo. E non disdegna di proporsi.: una roccia l'albanese che si trova a suo agio sia contro Ibrahomovic sia contro Mandzukic: impeccabile anche nelle uscite palla al piede.: padrone della sua fascia, poi mette il sigillo del 2-0 con un gran gol.: l'argentino è uno e trino. Ovunque in mezzo al campo. E il bello che dal suo piede partono i due assist.: il metronomo è lui. Anche quando pressato gioca a piacimento senza perdere mai il lume.: centrocampista, utilizzato anche difensore. Questa sera gioca da seconda punta. Giocatore universale, ha poi il merito di sbloccare il match . (37' st: prezioso per congelare il match nei pochi minuti in cui è stato utilizzato e prende anche la traversa).: fa spesso il quinto di difesa. E con ottimo costrutto. Pochi fronzoli e tanta sostanza.: parte così e così. Poi si riprende alla grande, soprattutto quando c'è da dare una mano. Non è ancora al top e si vede. Ma va bene così.il falso nove invenzione di Italiano si conferma l'autentico uomo nuovo. Tarantolato per 90 minuti.: la partita perfetta. Concepita così bene e giocata ancor meglio dai propri ragazzi. Di fronte poi c'era la capolista. Il tecnico ha avuto il merito di trasformare giocatori normali in uomini di prim'ordine. Da stasera il proprio cellulare inizierà a squillare senza soluzione di continuità.​Gianni Salis: il Milan affonda sotto i colpi di uno Spezia straripante. E nulla può anche il suo portiere contro le conclusioni di Maggiore e Bastoni, dopo aver già salvato i suoi sullo 0-0 mettendo i guantoni su Saponara. Unico a salvare la faccia in una serata molto negativa.: gioca solo con la marce basse e i liguri ringraziano. Va vicino al gol nel primo tempo, unico lampo di una prestazione deludente. Perde il pallone a centrocampo che dà il via alla prima rete spezzina.: mette l'elmetto e cerca di lottare nonostante una condizione fisica non ottimale. Chiude bene su Agudelo lanciato a rete nella prima frazione. (Dal 18' st: entra quando ormai il risultato era indirizzato. Non sfigura): partecipa al disastro di tutta la linea difensiva in occasione del gol di Maggiore. Continua dare la stessa impressione: potenzialità da buon difensore ma ancora nessun salto di qualità.: un disastro dal primo all'ultimo minuto. Non chiude la diagonale su Maggiore, stende Bastoni sulla punizione che poi porterà al gol che chiude la partita. Sempre in ritardo e fuori posizione, impresentabile a questi livelli.: prova le sue solite verticali ma non è serata nemmeno per l'algerino. Poco ritmo e precisione (dal 18' st: doveva essere una risorsa in più ma fin qui ha commesso più errori che cose buone. Non segue il movimento di Bastoni che ringrazia e segna).: corre tanto ma sempre a vuoto.: fase involutiva per il belga. Non sprinta, sbaglia tanti tocchi e non tira mai in porta. (Dal 37': questa sera il nazionale turco non corre ma cammina in campo. Impalpabile.: prestazione da chi l'ha visto per il portoghese. Nessuno spunto degno di nota, cammina anche lui contro avversari che vanno a mille (dal 18': ancora non si è visto il giocatore in grado di fare la differenza. Non è venuto al Milan per giocare scampoli di partita).: Erlic stravince il duello sovrastando lo svedese su ogni pallone. Si innervosisce presto ed esce dalla partita.: prepara male la partita, Italiano lo batte dal punto di vista tattico.Daniele Longo