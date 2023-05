Nemmeno il tempo di smaltire la delusione dopo la sconfitta nella semifinale di andata di Champions League contro l’Inter, che il Milan è atteso dalla delicata trasferta contro lo Spezia. Delicata perché in palio ci sono punti importantissimi, sia in ottica salvezza per i liguri, sia per continuare la rincorsa a un piazzamento tra le prime quattro per i rossoneri. Gli uomini di Stefano Pioli sono dati per favoriti dagli esperti, che vedono il «2» rispettivamente a 1,90 e 1,87; più complicato il colpaccio dello Spezia, con l’«1» che oscilla tra 3,85 e 4,20, mentre il pareggio, risultato che sarebbe inedito nel testa a testa tra le due formazioni, varia tra 3,30 e 3,50. Guardando agli scontri diretti degli anni passati, salta subito all’occhio che in ben cinque occasioni su sei si siano segnati almeno tre gol; in questo caso, però, è l’Under ad essere leggermente in vantaggio sull’Over, a 1,90 contro 1,80. Allo stesso modo, c’è molto equilibrio anche sulla giocata Goal/No Goal, rispettivamente a 1,80 e a 1,90. Tra i marcatori, M'Bala Nzola, che non segna da tre partite, è chiamato a sbloccarsi: un gol dell’angolano, che in stagione non è mai rimasto a secco per quattro partite di fila, si gioca a 3,20, mentre per Pioli sono diversi i nodi da sciogliere: tra l’infortunio di Rafael Leao e l’ipotesi di un turnover, Olivier Giroud guida i suoi a quota 2,90, mentre Ante Rebic segue a 4.