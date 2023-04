Il friday night della 32esima di Serie A offre il secondo anticipo di giornata che a partire dalle 20.45 all'Alberto Picco di La Spezia metterà di fronte Spezia e Monza.



I padroni di casa allenati da Leonardo Semplici non vincono dallo scorso 10 marzo quando in Liguria arrivò e si fermò l'Inter. Da allora 3 pareggi nelle ultime 5 con una corsa salvezza che ha visto il Verona avvicinarsi pericolosamente a -1. In serie positiva da 3 giornate e già virtualmente salvo è invece Raffaele Palladino che, a quota 41 punti, arriva alla gara dopo le vittorie contro Inter e Fiorentina e non vuole fermarsi.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Spezia-Monza, con calcio d'inizio alle 20.45 di venerdì 28 aprile al Picco di La Spezia sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e su Sky attraverso il canale Sky Sport Calcio (202). In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn oltre che su Sky Go e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Shomurodov, Verde.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Colpani; Petagna.