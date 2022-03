Thiago Motta ha commentato a Dazn la sconfitta del suo Spezia per 1-4 in casa del Sassuolo: "Su Kovalenko c'era un rigore, ma per il resto l'arbitro ha fatto bene. Quando poteva cambiare? Non lo sapremo mai, ma noi continuiamo per la nostra strada con un occhio su questi episodi, perché spesso siamo penalizzati. Il Sassuolo ha meritato di vincere, è sempre stato superiore a noi. Non abbiamo fatto una buona partita, la analizzeremo per capire cosa migliorare".