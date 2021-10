Thiago Motta, allenatore dello Spezia, dopo la pesante sconfitta per 4-0 subita sul campo del Verona ha analizzato la partita ai microfoni di Dazn: "Abbiamo subito dei gol evitabili, creando anche occasioni da gol che non abbiamo finalizzato. Il risultato è ampio, ma sono convinto che la differenza tra le due squadre non è stata così ampia. Le due aree sono i posti in cui si risolvono le partite. Oggi abbiamo visto che loro hanno messo la palla dentro e noi no. In altre partite credo che se arriverà prima il nostro gol andrà tutto in maniera diversa".



IL ROSSO A BASTONI - Arriva da una giocata isolata in un momento già complicato per noi. Conosco Bastoni e ha sempre avuto un comportamento esemplare. L'arbitro ha visto in questo modo, poi non sta a me giudicare se ha fatto bene o no. Io posso dire solo che Bastoni non ha la cattiveria per far male a un avversario".



LA SOSTA - "Lavoreremo come fatto finora. Abbiamo fatto bene in certe partite, in altre no. Possiamo migliorare soprattutto a livello psicologico. Abbiamo subito dei gol evitabili e potevamo farne alcuni noi. Continueremo a lavorare in vista della Salernitana con chi resterà qui durante la sosta".