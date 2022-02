Nel post partita di Spezia-Fiorentina, l'allenatore bianconero Thiago Motta ha analizzato la sconfitta: "Noi soffriamo la squadra che cerca di palleggiare e avere controllo del gioco - ha detto a Sky - A tratti abbiamo subito il loro gioco com'è normale, poi non abbiamo concretizzato la giocata per andare in vantaggio. Faccio i complimenti alla Fiorentina ma anche ai miei giocatori. Peccato per il risultato, ma dobbiamo continuare così. Durante la gara dobbiamo rimanere uniti per non allungare troppo il gioco e permettere contropiedi. I ragazzi stanno mettendo grande energie e interpretando bene quello che dobbiamo fare. Peccato per quel gol di Amrabat alla fine, è una sconfitta che fa male ma lo spirito è quello giusto".