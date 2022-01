Thiago Motta commenta a Dazn la sconfitta casalinga per 2-1 del suo Spezia contro il Verona: "Nel primo tempo abbiamo approfittato dei loro errori, dato che è un momento delicato per noi: quando costruiamo, poi una volta persa palla andiamo in difficoltà. Allora contro un avversario veloce in ripartenza, l'abbiamo impostata così... Peccato aver preso quei due gol, poi abbiamo pure sfiorato il pari nel finale. Ora c'è solo da pensare alla prossima gara.""Stiamo giocando a calcio, non ho capito perché ho preso il cartellino giallo: ho forse fatto un gesto per qualcosa che è successo in campo, però sono cose che nel calcio succedono... E poi mi è parso esagerato il rosso diretto ad Agudelo, lo si vede anche da come il giocatore del Verona (Depaoli, ndr) si è rialzato subito. Era un contrasto duro, ma l'espulsione diretta era troppo. A fine partita siamo stati in due a sbagliare: io avrei dovuto prendere e andare subito in spogliatoio, però abbiamo l'abitudine di andare a salutare l'arbitro e quindi ho fatto delle domande all'arbitro. Io non ero d'accordo con le sue spiegazioni, mi ha detto di andarmene e gli ho risposto Ok Vado. Lì mi ha dato la seconda ammonizione, dunque rosso. Vabeh, adesso penso a preparare il match col Genoa, molto importante. Si tratta di un derby ligure, da affrontare nel miglior modo possibile: non potrò esserci perché squalificato ma starò vicino ai miei ragazzi fino all'ultimo. In campo ci saranno sempre discussioni, dall'altra parte c'è pure un atteggiamento sbagliato, possiamo tutti evitare e accettare le decisioni arbitrali"."Tra squalificati e positivi al Covid-19, faremo in modo di trovare le soluzioni giuste e affronteremo il Genoa nel miglior modo possibile".