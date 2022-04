Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter:



"Voglio ringraziare i tifosi per la spinta in più che ci hanno dato. Poi l'avversario è forte, singolarmente e collettivamente. Una squadra che ti costringe ad andare indietro, a difendere. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene in quei 5-10 minuti. Sul 2-1 potevamo cercare il secondo, ma poi ti apri dietro".



NZOLA - "Meglio parlare della squadra. Sono contento della partita che ha fatto. Il primo tempo bene, nella ripresa a tratti abbiamo cercato di tenere la partita".



TORNARE AL PSG? - "Io sono allenatore dello Spezia, sono contentissimo qua, giorno dopo giorno bisogna allenarsi, lavorare, impegnarsi al massimo. La concentrazione è qui".



NIENTE ACQUISTI - "Non è il momento di parlarne, bisogna digerire la sconfitta e pensare al prossimo allenamento, per preparare la sfida con il Torino al meglio".