Thiago Motta, allenatore dello Spezia, si è soffermato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta in casa della Juventus.



"Abbiamo fatto una buona partita, nel primo tempo ci siamo abbassati ma non abbiamo sofferto molto contro una squadra che è costruita per vincere il campionato. Peccato, ci manca un punto per la nostra prestazione. Ora ci riposiamo, da martedì lavoreremo sulle indicazioni di oggi. Saremo pronti per le prossime sfide".



APPROCCIO - "Quando sei alto contro la Juventus devi pressare bene, perché giocatori come Morata e Vlahovic non sono facili da fermare. Poi siamo stati bravi a dare un senso al nostro gioco, accelerando nel momento giusto. Non si può spingere sempre, abbiamo fatto bene".



AGUDELO - "Ha delle caratteristiche uniche in squadra, può agire in più posizioni. Deve capire che non deve sempre fare la lotta, ha un buon mancino e può esserci molto utile se capisce come interpretare i momenti di una partita".