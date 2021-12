, analizza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta con la Roma: “I due gol presi su palla inattiva? E' anche per questo che siamo in questa situazione, abbiamo preso due gol evitabili su calcio d’angolo. Loro hanno approfittato della loro forza gestendo bene la partita, non siamo riusciti a creare le occasioni giuste per riaprirla".“Ho una stima enorme per lui e penso sia reciproca. E’ una persona vera e l’abbraccio è stato qualcosa di naturale, siamo stati rivali per novanta minuti. Prima e dopo saremo sempre amici”.“L’ultima partita col Sassuolo ha segnato, può fare tutta la fascia e arrivare di sorpresa in area che è la sua forza. Abbiamo bisogno di un giocatore come lui che può giocare anche a tutta fascia, è importante per noi indipendentemente dal ruolo che ricopre. Ha fatto anche il terzino sinistro quando non ne avevamo".“Per il momento è chiuso per le prossime quattro sessioni, stiamo aspettando cosa accadrà. Se si apre vedremo con la società cosa sarà possibile fare”.“Oggi no, è vero che loro non avevano il controllo e non so la ragione di questo ma da parte nostra non ho avuto la sensazione di poter tornare in partita e mi dispiace perché era una possibilità interessante per noi quella di potercela giocare fino alla fine”.