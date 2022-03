Tre sconfitte nelle ultime tre partite per lo Spezia, ma per l'allenatore bianconero Thiago Motta non è non è tutto da buttare: "Contro la Roma mi è piaciuto il carattere della squadra nonostante fossimo con un uomo in meno - ha detto a due giorni dalla gara con la Juventus - Siamo rimasti in partita fino alla fine, questo deve farci fiducia per il futuro".



FORMAZIONE - "L'assenza di Kiwior si sentirà perché il lavoro che fa lui non lo può fare nessuno, ma abbiamo giocatori che avranno l'opportunità per dimostrare di mantenere alto il livello. Kovalenko? E' un caso particolare, gli stiamo vicini. Lo stiamo aiutando nel migliore dei modi cercando di dargli sostegno. Per lui non è facile, ma si sta allenando bene e sono contento del suo lavoro. E' a disposizione per scendere in campo".