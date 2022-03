Thiago Motta, tecnico dello Spezia, è intervenuto a Dazn dopo la vittoria sul Cagliari: "Una vittoria bellissima contro un'avversaria che sta giocando il nostro campionato. Abbiamo fatto molto bene dal primo minuto, cercando di capire quando accelerare e quando calmare il gioco. Oggi è una bellissima vittoria di squadra. Ho scelto Gyasi dall'inizio per attaccare la profondità, Manaj è più di posizione. Rey è entrato molto bene, come tutti gli altri: il merito è di tutti perché hanno fatto un ottimo lavoro".



DISTACCO SULLA TERZULTIMA - "Abbiamo una giornata per goderci questa vittoria, poi penseremo alla prossima gara. Dobbiamo restare umili, con i piedi per terra".



PREPARARE LE PARTITE PENSANDO CHE CI SONO PUNTI IN BALLO CON GARE DA RECUPERARE - "Io penso al mio lavoro, poi penso che ci siano persone che si occupano di quello e spero si giocherà il prima possibile".



ANCELOTTI E LA VITTORIA SUL PSG - "Non l'ho sentito, sono dispiaciuto per il PSG ma molto contento per Ancelotti. Tutti sanno che persona e che allenatore è, è stato importante per me: cerco di portare in avanti qualcosa di suo, ma è difficile perché lui è tra i migliori al mondo, io provo a crescere e a migliorarmi".