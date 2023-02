Ilcapolista difa visita allo Spezia per il 21° turno di. Gli azzurri, primi in classifica con 53 punti, vengono da 4 successi consecutivi in campionato e vantano miglior attacco (48 reti segnate) e miglior difesa (15 gol subiti) della A.Lo Spezia, quartultimo a quota 18 punti, arriva da due ko consecutivi (Roma e Bologna) e cerca punti utili per tenere a distanza la zona calda.