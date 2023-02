Come si legge sul Corriere dello Sport, Juan Jesus, in scadenza tra qualche mese, vorrebbe un prolungamento almeno biennale, mentre il Napoli continua a prospettare la medesima formula delle stagioni precedenti. Gli estimatori, nel frattempo, cominciano a pensare al tackle a zero: Siviglia, Milan, Lione e un paio di squadre di Premier lo seguono con attenzione.