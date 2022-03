Al centro della difesa dello Spezia c'è una sicurezza da quasi 1,90 metri. Un vero e proprio colosso. Non di Rodi, ma le origini sono simili.è nato in Grecia, a Chalkida, e oggi è diventato una delle colonne della squadra di Thiago Motta che sta lottando per salvezza: ". Ringrazio il mister che mi fa giocare sempre, ma nello spogliatoio siamo tutti leader"."Principalmente siamo io, Maggiore, Erlic e Provedel. Diamo una mano a tutti in allenamento e in partita spingiamo la squadra a dare il massimo"."Io ed Erlic, scherziamo sempre con tutti. Alcune volte c'è bisogno di qualcuno che sdrammatizza"."Rey Manaj. E' un attaccante forte e bravo a difendere il pallone. Non sembra, ma è un gigante"."Sono state due grandi prestazioni, ma prendo quella contro il Milan per come è arrivata: eravamo sotto e abbiamo ribaltato il risultato, non era facile"."Sì, ne ho quattro. Uno è il leone, il mio segno zodiacale; l'altro è una frase che mi sono tatuato con il mio migliore amico, poi ho la faccia di mio fratello e un elefante, l'animale della libertà"."Un bel piatto di carbonara. La mangio e la cucino, sono anche un cuoco"."Risotto con verdure, è un piatto che va forte"."L'anno scorso Dionisi è stato devastante conquistando la promozione, quest'anno sta facendo ancora meglio a Sassuolo. Motta è un allenatore che ci trasmette l'esperienza da giocatore e ci dà la libertà di pensiero, senza avere paura di giocare il pallone"."Dalle esperienza al Barcellona a quella al Psg, ma ha avuto una carriera talmente brillante che anche se stessimo due giorni a parlare non farebbe in tempo a raccontare tutto"."Gli dirò che è l'allenatore che mi ha fatto crescere e mi ha insegnato molte cose. Ogni tanto ci sentiamo ancora, siamo rimasti in contatto"."Dobbiamo vivere ogni partita come una finale, il mister ce lo dice sempre. Dopo Venezia ed Empoli ci sono altre sei gare da giocare"."Serenamente. Il mio ciclo a Empoli si era chiuso e volevo cambiare aria; così quando è arrivato lo Spezia non ci ho messo molto ad accettare la proposta"."Sì, ho lasciato tanti amici in quella squadra. Con Fiamozzi e Mancuso (oggi al Monza, ndr) ci sentiamo ancora"."Ho fatto un bel gol, lo ricorderò per sempre. Ma da quella partita non ho più segnato, spero di farlo presto"."E' stato il gol più importante della mia carriera, lo porterò dentro di me per tutta la vita. Avevo 18 anni, era il 93', sono salito su un calcio d'angolo e di testa l'ho messa in rete. Ogni tanto ci penso ancora oggi"."E' quasi impossibile, un giocatore immarcabile. E' stato l'avversario più difficile che ho affrontato"."Sì, assolutamente. Cerco di prenderne il più possibile. Col Sassuolo vorrei quella del mio amico Frattesi. Un giocatore forte, che sta dimostrando le sue qualità di partita in partita"."Quella del Barcellona di Iniesta"."Sergio Ramos. E' un difensore completo, ha tutto: sia quando difende che in fase offensiva"."Assolutamente sì, penso ad Erlic per esempio. Ho sentito delle voci sul Milan, ma personalmente non so niente. Posso dirvi però che è un difensore forte che può giocare senza problemi a quei livelli"."Il mio obiettivo è giocare in qualche top club in Italia, fare la Champions e andare in Premier League"."Mi piacerebbe giocare di nuovo con Panagiotis Retsos, l'ex Leverkusen arrivato a gennaio al Verona. Eravamo insieme all'Olympiakos"."Da destra a sinistra: Dani Alves, Puyol, Sergio Ramos e Marcelo"."No, per me è ancora troppo presto".