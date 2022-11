Il difensore dello Spezia Dimitris Nikolaou ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l'Udinese:



"Meritavamo di vincere, abbiamo fatto un errore nel primo tempo prendendo un gol che non ci aspettavamo. Un pari fa sempre bene, dobbiamo migliorare e andare avanti. C'è il carattere per salvarci, siamo tutti capitani e dobbiamo dare tutto in campo e vogliamo la salvezza".