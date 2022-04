Dimitrios Nikolaou, centrale difensivo dello Spezia, ha parlato a Tuttosport:



"Salvezza? Non parliamo ancora di traguardo raggiunto, non mi piace e non sono di quest’avviso. Mancano 7 partite, per essere tranquilli io punterei a vincerne almeno due-tre per poter poi godermi lo spettacolo. Pronto per una grande? Mi piacerebbe tornare a giocare quella Champions che ho fatto con l’Olympiacos. Se qualche società mi cercherà e lo Spezia vorrà cedermi vedremo. Ora testa alla sfida con l’Empoli di sabato, poi vedremo come crescere ancora".