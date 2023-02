Lo Spezia ha già scelto, sarà Leonardo Semplici l'allenatore per provare a rimettere punti tra i gli Aquilotti e il terzultimo posto, occupato dal Verona e distante ormai solo due punti. La società ligure conta di far sedere Semplici in panchina già questo fine settimana, domenica alle 18 alla Dacia Arena contro l'Udinese. Ma ancora non ci siamo per l'annuncio ufficiale.



COSA MANCA - L'accordo con l'ex tecnico del Cagliari c'è già, manca quello per le commissioni all'agente che è in via di definizione. Così, dopo sei giorni dall'esonero di Gotti, siamo vicini alla fumata bianca per il suo successore, che avrà un'altra missione salvezza dopo quella compiuta in Sardegna quasi due anni fa.