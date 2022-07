C'è ancora distanza tra Spezia e Lazio per Ivan Provedel, ma i bianconeri si stanno già muovendo per un eventuale sostituto per evitare il rischio di rimanere scoperti. Sfumato Falcone diretto verso Lecce, secondo quanto racconta il Corriere dello Sport lo Spezia è pronto a sfidare il Napoli per Salvatore Sirigu, in uscita dal Genoa.