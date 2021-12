Durante il pre partita di Spezia-Empoli, M'Bala Nzola, attaccante dei bianconeri, si è concesso ai microfoni di Dazn: "Devo ripagare la fiducia del mister di rimettermi in campo oggi dopo quello che è successo (esclusione per motivi disciplinari nell'ultimo match contro la Roma, ndr). Cercherò di aiutare la squadra ad ottenere i tre punti. Devo continuare a lavorare e prendere più fiducia, non mi manca tanto per riprendermi. Il 3-5-2? Mi trovo bene in questo modulo anche perché ho Manaj alle mie spalle che mi aiuta. Secondo me possiamo fare bene".