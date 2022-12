Il direttore sportivo dello Spezia ha messo in chiaro la scelta sul futuro di Mbala Nzola. Come sottolinea Tuttosport, Eduardo Macia ha respinto tutti i tentativi per l'attaccante angolano, che è considerato troppo importante per il progetto dei liguri. Perde quindi valore l'idea di una sua possibile partenza a gennaio, anche alla luce della clausola che farà scattare il prolungamento automatico del contratto fino al 2024. Il Torino, che aveva mostrato interesse per l'attaccante, dovrà rivalutare la propria strategia.