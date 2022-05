Riccardo Pecini, direttore dell'area tecnica dello Spezia, è stato interpellato dai microfoni di DAZN nel prepartita della gara contro l'Udinese:



“Non credo sia un vantaggio sapere che basta un pareggio. Ci siamo messi noi nella condizione di essere padroni del nostro destino, noi non facciamo calcoli: siamo giovani, propositivi, aggressivi, non facciamo calcoli e giochiamo per vincere. La vittoria sarebbe un risultato importante dopo tre sconfitte”