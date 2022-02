Il Chief Football Operations Officer dello Spezia Riccardo Pecini ha raccontato al The Athletic i piani del club bianconero: "Abbiamo provato a costruire una squadra con esperienza nella categoria, alla quale abbiamo aggiunto giovani che devono crescere. E questo credo sia l'ambiente giusto per crescere nel migliore dei modi. All'interno della regione lavoriamo su due diverse aree, occidentali e orientali. Storicamente questa società ha sempre fatto un buon lavoro sul settore giovanile, vendendo giocatori anche a Inter e Juventus, ma credo che c'è sempre tempo per fare meglio".