Il presidente dello Spezia Philip Platek ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: ecco il passaggio in cui parla della cessione di Ivan Provedel alla Lazio.



"Con Lotito non è stato così divertente negoziare per la vendita del nostro portiere, ma fa parte del gioco. Perché ho scelto Gotti? È un gentleman e un insegnante con i giovani, fondamentale per alzare il livello".