Lo Spezia presenta il progetto di ammodernamento e ristrutturazione dello Stadio Alberto Picco. Il presidente Philip Platek Jr ha dichiarato: "Vorrei ringraziare Regione Liguria e il Comune della Spezia per il sostegno fornito per rendere possibile questo importante progetto. Come promesso, la proprietà sta portando avanti le fasi successive di un progetto di riammodernamento iniziato nell’estate 2021, volto a proiettare nel futuro lo stadio 'Alberto Picco'. Resta la forte delusione per l’esito della stagione da poco conclusa e oggi non possiamo far altro che guardare a questa giornata come alla prima parte di una rinascita, con l'obiettivo di tornare in Serie A il prima possibile".