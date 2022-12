Ci sarebbe anche lo Spezia tra i club di Serie A che già a gennaio proveranno ad assicurarsi le prestazioni di uno dei giovani più promettenti dell'attuale torneo di B. Un giocatore attualmente in forza al Sudtirol ma il cui cartellino appartiene alla Juventus.



Si tratta del 22enne valdostano Hans Nicolussi Caviglia. L'ottimo campionato disputato con la maglia del club di Bolzano sta attirando sul ragazzo più di un interesse da parte di squadre di categoria superiore, pronte a bussare alle porte di Madama per averlo in prestito. Anche perché, come spiega stamane la Gazzetta dello Sport, in caso di chiamata dalla Serie A il Sudtirol ha già affermato di voler lasciare via libera al giocatore.