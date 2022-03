Ivan Provedel, portiere dello Spezia prossimo avversario della Juventus, ha parlato a La Nazione:



"Stiamo trovando un equilibrio, per le caratteristiche della squadra il gioco in contropiede ha portato frutti, ma stiamo lavorando molto sul possesso e sul subire meno nel finale. A volte può succedere, ma dobbiamo migliorare tecnicamente e in concentrazione. I punti possiamo farli ovunque. Abbiamo sempre combattuto e siamo abituati a queste partite, lo abbiamo dimostrato. Siamo ripartiti da capo e con una squadra rivoluzionata. Futuro? A Spezia sto bene, sono contento se la società eserciterà il diritto di opzione per il rinnovo di contratto fino al giugno 2023, così come di dialogare per il rinnovo. Potrà esercitarla in qualsiasi momento anche se per ora non è stato fatto".