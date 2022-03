Daniele Verde giura amore allo Spezia, e racconta di aver respinto alcune offerte arrivate a gennaio: "Qui mi sono sentito amato fin dal primo giorno - ha raccontato a La Nazione - ho avuto anche altre proposte ma non le ho mai prese in considerazione perché non sarebbe stato giusto lasciare lo Spezia in un momento particolare come questo visto il blocco del mercato".