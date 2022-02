La Roma dello squalificato Mourinho ha bisogno di trovare una vittoria che manca da quattro turni e conta di recuperare Zaniolo per la trasferta di Spezia. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta contro il Bologna e non vincono dalla gara caslinga contro la Sampdoria datata 23 gennaio.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Spezia-Roma in programma domenica alle ore 18 sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Stesso discorso vale per lo streaming attraverso i dispositivi mobile e pc da cui si potrà accedere all'app.



PROBABILI FORMAZIONI

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Smalling; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham.