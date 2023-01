Si giocherà allo stadio Picco alle. Proprio l'ex Inter ha chiesto di non giocare e. Cona mezzo servizio, il portoghese dovrebbe giocarsi la cartache completerà il tridente offensivo nel 3-4-1-2, contrequartista. Assenze anche per i liguri che non avranno il loro migliore giocatore:sarà out per una lesione al soleo e Gotti dovrebbe rimpiazzarlo con Verde.- Dopo essere rimasto imbattuto nei primi due confronti contro la Roma in tutte le competizioni (un pareggio il 16 dicembre 2015 e una vittoria il 19 gennaio 2021, entrambi in Coppa Italia). La Roma quindi è imbattuta contro i liguri in Serie A, grazie a tre successi (i due più recenti tenendo la porta inviolata) e un pareggio.(3N, 1P) e nelle quattro più recenti non hanno subito neanche una rete. Si tratta comunque di un buon momento per la. Lo Spezia ha già eguagliato il suo record di punti in un girone d’andata, cioè i 18 ottenuti nel 2020/21. Grande attesa per Paulo, a quota sette reti in questa Serie A che può realizzare, solo quattro giocatori ci sono riusciti nella competizione dall’inizio dello scorso decennio: Ciro Immobile (7), Gonzalo Higuaín (5), Mauro Icardi (5) e Antonio Di Natale (4).