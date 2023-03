Spezia-Salernitana (domenica 2 aprile alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 28esima giornata di campionato in Serie A, la nona nel girone di ritorno: dopo di questa ne mancheranno altre dieci alla fine del torneo.



LE ULTIME - Semplici deve fare i conti con l'assenza di Nzola per squalifica oltre agli infortunati Reca, Moutinho e Maldini.

Dall'altra parte Paulo Sousa non può contare su Mazzocchi e Crngoj.



PROBABILI FORMAZIONI



SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Agudelo, Verde; Shomurodov. All. Semplici.



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Sousa.