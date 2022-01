Spezia-Sampdoria 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatore: 24’ st Verde



Assist: 24' st Agudelo



Spezia (4-3-3): Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Reca, Sala (29’ st Salva Ferrer), Kiwior, Kovalenko (19’ st Agudelo), Verde (41’ st Antiste), Gyasi, Manaj (29’ Nzola). All. Motta.

Sampdoria (3-5-2): Falcone, Bereszynski, Ferrari (46’ st Torregrossa), Magnani, Candreva, Ekdal, Rincon, Thorsby (32’ Vieira), Augello (32’ Murru), Gabbiadini, Caputo. All. Giampaolo.

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo (To).



Ammoniti: 30’ Erlic (Sp), 37’ Thorsby (Sa), 2’ st e 28’ st Ekdal (Sa), 7’ st Rincon (Sa), 24’ st Verde (Sp)