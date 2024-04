Spezia-Sampdoria: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il derby ligure tra, inserito nel calendario delladi, rappresenta una tappa fondamentale per la classifica di entrambe.Se gli Aquilotti sono impegnati nella lotta salvezza, la seconda parte di stagione dei blucerchiati ha consentito agli uomini allenati da Andrea Pirlo di rilanciarsi e puntare ad un piazzamento Playoff. Samp reduce però dal ko interno col Sudtirol, che ha allentato l'entusiasmo scaturito dalla 'remuntada; lo Spezia, invece, deve riscattare la sconfitta di Parma.Spezia-Sampdoria si gioca, allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia, con calcio d'inizio previsto alle

Spezia-Sampdoria sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su cellulari e tablet, su NOW e su Sky Go.Spezia privo dello squalificato Falcinelli: Francesco Pio Esposito guida l'attacco supportato da Verde e Kouda, con l'altro Esposito (Salvatore) a guidare il centrocampo affiancato da Nagy. Cassata ed Elia a tutta fascia, mentre a protezione di Zoet spazio al trio Mateju-Hristov-Nikolaou.Pirlo recupera Sebastiano Esposito, che però dovrebbe partire dalla panchina in favore di Alvarez. Possibile passaggio dal 3-5-2 al 4-3-2-1, con De Paoli e Borini tra le linee. In dubbio Murru e Piccini, out De Luca.