Comunicato ufficiale del 15 febbraio 2023



. Arrivata l'ufficialità: l'avventura dell'ex allenatore dell'Udinese in Liguria si è chiusa. Questo il comunicato del club: "Spezia Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il Club intende ringraziare il tecnico per l'attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali"., solo due in più delin netta risalita, e in calo. Nelle ultime 4 gare è arrivato un solo punto, un ruolino di marcia che ha convinto la società all'esonero.Per sostituirlo in pole position c'è Leonardo, ex Spal e già nelle scorse settimane contattato da varie squadre di Serie A, con la Salernitana in primis. L'accordo con il nuovo allenatore però non è ancora stato trovato e quindi, con ogni probabilità,