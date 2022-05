Si muove il mercato degli allenatori in Serie A. Dopo aver centrato l'obiettivo della salvezza, Thiago Motta sta trattando la rescissione consensuale del contratto con lo Spezia. Oggi ci sono stati nuovi contatti in questo senso tra l'allenatore italo-brasiliano, il presidente statunitense Philip Platek e il direttore sportivo Riccardo Pecini. I quali, nel frattempo, hanno giù individuato il suo possibile erede.



Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nonostante le voci su Andrea Pirlo, il favorito per la panchina dello Spezia è Luca Gotti, esonerato lo scorso 7 dicembre dall'Udinese. I primi contatti tra le parti sono stati molto positivi, la trattativa procede bene ed è già in uno stato molto avanzato. Restano ancora da limare gli ultimi dettagli, ma tutti gli indizi lasciano pensare che ormai sia soltanto una questione di tempo per la definitiva fumata bianca.