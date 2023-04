L’allenatore dello Spezia Leonardo Semplici ha commentato la sconfitta casalinga contro il Monza: “Non meritavamo di perdere. Fino al loro primo gol c’era stata una sola squadra in campo, ma non abbiamo concretizzato le azioni create. In questi momenti negativi bisogna essere ancora più forti e fare qualcosa di diverso. Alla fine della partita c’è stato un confronto, ci hanno chiesto di non mollare e noi non lo faremo”.