Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa prima del match di domenica pomeriggio del suo Spezia contro la Salernitana. “Affronteremo una squadra di valore, che si esprime in diversi moduli. Con il cambio allenatore ha cambiato anche la strategia e mentalità, hanno grandi risorse ma sono convinto che i miei ragazzi stiano sviluppando una buona mentalità provando sempre a fare la gara. Dobbiamo essere preparati a ogni evenienza e questo vedo i ragazzi positivi. Sono fiducioso per il finale di campionato”.



“Abbiamo avuto molti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, Shoma ha fatto molto bene, è tornato oggi, abbiamo un allenamento per valutare le sue condizioni. Anche Holm è rientrato ma ancora non è al top, stiamo cercando di recuperarlo. Krollis è un buon prospetto, sta conoscendo l’ambiente, i compagni, la lingua e sta facendo un cammino a livello fisico per ritrovare la condizione. Anche Bastoni è appena rientrato, mi fa enorme piacere che sia tornato perché è un ragazzo giusto per il nostro gruppo”. Su Zurkowski e Esposito: “Szymon sta crescendo, aveva un problema fisico che stiamo cercando di risolvere ma sta crescendo fisicamente. Salvatore sta capendo quel tipo di ruolo e di fare le cose più facili possibile. A Sassuolo l’ho inserito e mi auguro possa essere un giocatore da sfruttare e aggiungere a chi già abbiamo oggi”.