ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Spezia-Milan, conclusasi 2-0. Queste le sue parole.“Oggi abbiamo trovato gli ingredienti che cercavamo da diverse partite, in cui nonostante le buone prestazioni non abbiamo fatto risultato. Questa è una vittoria dei ragazzi, oggi abbiamo fatto una partita importante, concedendo poco al Milan, una grande squadra, una partita di coraggio, che ci vuole per arrivare alla salvezza. Oggi era importante dare risposte sul campo”“I ragazzi in questi due mesi si sono sempre allenati bene, ma c’è sempre mancato qualcosa per ribaltare la stagione, nonostante fossimo partiti bene e con qualche vantaggio. Oggi hanno dimostrato una grande moralità in un momento difficile, con una grande prestazione hanno portato a casa 3 punti importantissimi”.“Niente di particolare, solo qualche indicazione tattica. Siamo stati più aggressivi, propositivi e più coraggiosi, cose che hanno fatto la differenza. Ci abbiamo creduto fino al 90′”.“Abbiamo giocato diversamente rispetto alle ultime partite, perché dovevamo iniziare a fare punti. Abbiamo fatto la partita giusta, con un po’ più di attesa, ma secondo tempo è testimonianza di quello che i ragazzi stanno dando in questa stagione. Spiace essere in questa situazione, ma dobbiamo reagire. Spero che oggi, anche grazie ai tifosi, sia un grande slancio”.“Sono pensieroso da diversi giorni, ma mi voglio godere la vittoria di oggi fino a domani. Credo che se giochiamo con questa mentalità niente ci sia precluso”.