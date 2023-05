Il tecnico dello Spezia, Leonardo Semplici, ha parlato a Sky Sport prima di Atalanta-Spezia. "Cercheremo di fare una grande prestazione, troviamo una squadra di grande valore, sappiamo che periodo stiamo attraversando. Fino a ora c'è stato un percorso sufficiente, dobbiamo fare qualcosa di più, dobbiamo mettere in campo più determinazione sportivamente parlando, cercheremo una partita di grande coraggio per un risultato positivo".



Non si pensa alla Cremonese?

"Viviamo giorno per giorno, ho cercato di mettere la formazione più fresca, mentalmente più libera. Ho un gruppo di ragazzi che si sta comportando nella maniera giusta, sta solo a noi fare i risultati".



Serve cuore in campo.

"Assolutamente, così dovrà essere. Domenica, con il Monza, siamo usciti sconfitti, ma abbiamo dato il massimo. Da parte dei tifosi c'è stato questo confronto, è la dimostrazione che ci sono vicini, sta a noi dargli soddisfazioni che meritiamo e che meritano".