Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro la Lazio: "Spero di rendere difficile a Sarri questa partita com'è la Parigi-Roubaix, mi auguro che la mia squadra stasera faccia una prestazione sopra le righe per ottenere un risultato positivo. La Lazio esprime un bel gioco ed è la squadra più in forma del campionato, sta a noi provare a complicargli la serata: dovremo mettere in campo tutte le nostre qualità, che finora si sono soltanto intraviste. Stiamo facendo un percorso lungo, non abbiamo ancora fatto nulla ma ci sono state buone prestazioni contro squadre migliori della nostra: ho trovato grandi disponibilità e qualità tecniche, adesso sta a noi metterle in pratica".